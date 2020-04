Vecino svela: "Garra charrua? Adani mi ha emozionato"

Il centrocampista dell'Inter non ha dimenticato quanto detto dal commentatore in telecronaca: "La nostra storia ci fa competere con i più forti".

Matias Vecino segna un goal fondamentale per l'? Scatta Lele Adani in telecronaca, pronto a collegare il centrocampista urguagio a quelle due parole oramai entrate nell'immaginario collettivo. Se c'è Garra, se c'è Charrua, il giocatore nerazzurro ha messo dentro la palla.

Quel collegamento fatto da Adani, urlato a pieni polmoni per esprimere la propria emozione, non ha certo lasciato indifferente Vecino, contento di come il commentatore televisivo lo abbia reso celebre e portato migliaia di persone ad indagare dietro quella definizione.

Nella giornata odierna Vecino ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter, parlando anche della famosa garra charrua:

"Certo, ho ascoltato la telecronaca di Adani. Era molto emozionante per il modo con cui racconta le cose. Ho avuto anche modo di salutarlo a San Siro, mi piace molto come racconta e trasmette le emozioni".

Ma cosa significa Garra Charrua? Vecino lo racconta nuovamente:

"I Charrua erano gli indiani che abitavano nei territori uruguaiani e si sono ribellati per non essere colonizzati. Questo è stato trasmesso nel calcio a livello di impeto, una sorta di fuoco sacro che ti permette di lottare e non mollare mai".

Vecino è l'uomo dei goal decisivi per l'Inter, allo scadere, utili a rimettere apposto le cose e completare le rimonte:

"Gli uruguayani sono speciali? Non so, noi siamo fatti così, è la nostra storia. Siamo competitivi, e questo ci permette di competere anche con squadre più forti di noi”.

Regalando emozioni.