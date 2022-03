Vazquez "alla Totti": il "Mudo" sigla un goal da applausi in Monza-Parma

C'è un fotogramma dell'esultanza dei tifosi del Parma presenti a Monza emblematico: uno di loro allarga le braccia e le agita, eslamando ripetutamente "Mamma mia". E ha ragione.

"El Mudo" Franco Vazquez ha appena portato in vantaggio i crociati alla mezz'ora, ma il suo è un goal che riporta indietro nel tempo e sposta le coordinate geografiche.

Tutti, o quasi, ricorderanno un Empoli-Roma della stagione 2003/04: dicembre, pochi giorni a Natale. I giallorossi di Fabio Capello si impongono per 0-2 contro la formazione di Attilio Perotti grazie a una doppietta di Francesco Totti.

Il primo goal su rigore: il secondo, invece, finirà dritto dritto nel repertorio del capitano della Roma. Siamo nel recupero del primo tempo e Totti raccoglie dalla trequarti, sfidando Agostini. Si avvicina al vertice alto dell'area di rigore e fa partire un tiro difficilmente visto prima: prende la mira e con un tocco sotto sorprende Bucci.

La dinamica della rete di Vazquez ricorda moltissimo quel goal. Raccoglie palla, sfida Mazzitelli e fa partire un mancino che, proprio come quello di Totti, sorprende Lamanna, tra lo stupore generale.

Per rendere l'idea: Benedyczak, suo compagno di squadra, al centro dell'area di rigore si è portato le mani in testa, esaltando il gesto tecnico del numero 10. Per lui l'ennesima perla stagionale: "El Mudo" continua a disegnare calcio.