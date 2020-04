Vazquez può tornare in Italia: piace a Fiorentina, Sampdoria e Lazio

Franco Vazquez pensa ad un ritorno in Serie A: per il 'Mudo' si sono fatti avanti tre club che potrebbero riportarlo in Italia.

Tre anni e mezzo al , la coppia-goal tutta argentina con Paulo Dybala e un rapporto con l' mai dimenticato: la carriera di Franco Vazquez è proseguita al che lo ha acquistato nel 2016, ma potrebbe avere un nuovo capitolo italiano.

La nostalgia del 'Mudo' per il Belpaese inizia a farsi sentire, soprattutto ora che in Andalusia il posto da titolare non è più garantito: lo spazio maggiore dal primo minuto lo ha avuto in , mentre in è uno degli innesti dalla panchina puntualmente inseriti da mister Lopetegui in corso d'opera.

Se poi a corredo di questa situazione aggiungiamo anche un contratto in scadenza nel 2021 che potrebbe non essere rinnovato, allora il quadro si fa più chiaro e completo, favorevole per le pretendenti che vorranno fare un tentativo d'acquisto.

Altre squadre

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', sono tre i club italiani interessati a Vazquez: , e la del connazionale e amico Joaquin Correa, possibile asso nella manica dei biancocelesti per convincere il giocatore a sposare la propria causa.

Il Siviglia, d'altronde, non ha grande scelta: senza il rinnovo diventa necessaria la cessione in estate per evitare di perdere il trequartista a parametro zero tra poco più di un anno. L'Italia chiama, Vazquez risponderà?