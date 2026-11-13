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Non è facile valutare un giocatore in un calcio che giudica tutto subito e in base anche a poche partite a disposizione: è un "vizio" dello sport, questo, sia chiaro, ma questi tempi velocizzati non aiutato. L'impatto di Gustavo Varela in Serie A è stato importante sin da subito, ben al di là del "maniavantismo", utilizzato spesso come rimedio alla deriva di cui abbiamo parlato prima: che sia un ottimo giocatore lo si è visto dal goal all'Inter alla prima giornata e lo ha confermato di settimana in settimana. Che sia pronto, però, già adesso per il grande salto, per un trasferimento in un club con ambizioni diverse da quelle del Monza è tutto da vedere.

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Bisogna andarci piano, direbbe qualcuno. Ritrovarsi tra le mani il "Krzysztof Piątek della situazione" (con estremo rispetto per un attaccante dalle buone qualità, un po' perso nelle sue stesse premesse) è la situazione che tutte le società che si sono interessate e si stanno interessando a Varela vogliono evitare.

Per questo motivo, forse, più che un tema legato al giocatore, se sia il caso per lui di trasferirsi in una Big, bisognerebbe chiedersi se sia il caso per una Big di puntare su di lui dopo neanche metà campionato in Serie A.

Di sicuro sarà oggetto di valutazione di squadre come il Napoli, di cui si parla da diverse settimane, ma anche come la Juventus, che Emanuele Giaccherini a Tuttosport ha definito la soluzione migliore, considerando il gioco di Luciano Spalletti e la necessità di un centravanti come il portoghese.

COSA HA DETTO GIACCHERINI SU VARELA

Riepiloghiamo, però: l'ex centrocampista bianconero, a Tuttosport, si è mostrato sicuro sul profilo giusto per l'attacco, già dai prossimi mesi.

"Leggo e sento parlare tanto in questi giorni di Sorloth, Balogun e Scamacca: sono tutti ottimi attaccanti, ma se fossi nella Juve non avrei dubbi su chi puntare in avanti. Farei di tutto per prendere Varela".

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Il discorso di Giaccherini potrebbe avere senso, anche perché lo ha motivato in termini tecnici.

"Sia per come attacca la profondità sia per la capacità di essere micidiale in area di rigore: Varela tocca una palla e fa goal. L’ideale per la Juve che davanti segna poco".

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Capiamo allora come risulterebbe utile il portoghese ai bianconeri.

COME GIOCHEREBBE VARELA NELLA JUVENTUS

Attualmente, e dopo diverse settimane non proprio semplicissime, Luciano Spalletti sembra aver trovato la quadra per la sua Juventus, considerando però alcuni giocatori indisponibili: nel suo 4-3-3 schierato contro la Fiorentina ha puntato su un tridente composto da Jeremie Boga, Nick Woltemade e Randal Kolo Muani, un sistema che gli permette anche di tornare a un 4-4-2 con Boga che si abbassa sulla sinistra e completa la linea a quattro con Weston McKennie sul lato opposto.

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Spostando Kolo Muani sull'esterno i bianconeri hanno ritrovato equilibrio in avanti: quando torneranno Kenan Yildiz e Nico Gonzalez sicuramente potrebbero esserci dei cambiamenti. Varela, però, tornando al tema, dove giocherebbe, riallacciandoci al discorso di Giaccherini?

Il primo pensiero torna al 4-2-3-1 che ha fatto le fortune di Spalletti al Napoli, e quindi a Victor Osimhen: un giocatore capace di andare in profondità, ma al tempo stesso di essere letale in area di rigore, anche con pochi tocchi. Il portoghese del Monza può ripercorrere quel sentiero., quindi. Ma c'è qualcosa di vero in questo accostamento?

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VARELA-JUVENTUS, È UN AFFARE FATTIBILE?

La Juventus e il Napoli sono le due squadre in Italia che stanno lavorando maggiormente per ingaggiare Varela, questo va premesso: le strategie, però, sono diverse.

Gli azzurri starebbero provando ad instaurare un rapporto con gli agenti, i bianconeri con il Monza, ma anche le tempistiche sarebbero differenti: Allegri ha bisogno da subito di un attaccante come il portoghese. Per la Juventus potrebbe essere un colpo per il futuro. Forse più logico, al di là dei nove goal in dieci presenze che fanno di lui il capocannoniere della Serie A. La sorpresa del campionato, certo, ma dopo appena (e solo) tre mesi.