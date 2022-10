Vardy show: beve una Red Bull, entra, segna e provoca i tifosi avversari

L'attaccante del Leicester entra sul risultato di 0-2 per i suoi dopo aver bevuto una Red Bull, quindi segna e provoca i tifosi del Wolverhampton.

Nella netta vittoria ottenuta dal Leicester sul campo del Wolverhampton a fare discutere è quanto accaduto nel finale di gara. Il protagonista, ancora una volta, è stato Jamie Vardy.

L'attaccante delle Foxes, subentrato nel secondo tempo quando il risultato era già di 0-2 per il Leicester, prima di entrare è stato pizzicato dalle telecamere a bere una lattina di Red Bull.

Quindi, una volta in campo, Vardy prima ha servito l'assist per il terzo goal firmato da Maddison e poi si è finalmente sbloccato, realizzando il suo primo goal in Premier League su cross dell'ex esterno dell'Atalanta, Castagne.

Lo show però è iniziato subito dopo quando per esultare Vardy prima ha imitato il verso dei lupi, simbolo del Wolverhampton. Quindi ha sventolato la mano davanti al naso come se dalla curva dei tifosi avversari provenisse un odore non proprio gradevole.

Non il massimo della sportività, insomma, anche se l'arbitro ha deciso di non mostrare a Vardy il cartellino giallo per un'esultanza più che discutibile.