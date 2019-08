Van de Beek al Real Madrid, c'è la svolta: accordo con il giocatore

Secondo 'Marca', il Real Madrid ha trovato l'intesa sull'ingaggio con Van de Beek: ora può chiudere con l'Ajax per una cifra tra i 60 e i 70 milioni.

All'improvviso, la svolta: dopo Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt anche Donny Van de Beek, un altro protagonista dell' dei miracoli che ha sfiorato la finale di , è pronto a lasciare Amsterdam. E il suo destino appare segnato: il .

Secondo 'Marca', il club spagnolo e il giovane centrocampista olandese hanno già trovato un accordo sull'ingaggio. Ora resta l'ultima parte, solo apparentemente la più complicata: l'intesa tra Real Madrid e Ajax perché Van de Beek possa effettivamente trasferirsi in .

Accordo complicato solo in apparenza, si diceva, perché anche in questo caso i segnali sono positivi: Real Madrid e Ajax possono ora chiudere per una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro, anche perché gli olandesi sono consci della volontà del calciatore di provare un'esperienza così prestigiosa.

Lo stesso Van de Beek, in realtà, nelle ore precedenti aveva gettato acqua sul fuoco parlando all'edizione olandese di 'FOX Sports':

"Certo, ascolto le notizie su di me. È sempre bello. Ma la realtà dei fatti è che la situazione è sempre la stessa, anche se i media raccontano novità. C'è sicuramente un interesse, ma si tende sempre a costruirci sopra qualcosa di più".

Nonostante la smentita, come detto, 'Marca' è sicura: Van de Beek e il Real Madrid hanno un accordo e presto potrebbe essere trovato anche quello con l'Ajax. Dopo i vari Hazard e Jovic, la Madrid blanca può essere scossa da un altro acquisto boom.