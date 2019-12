Van Basten punito per il 'Sieg Heil': via da FIFA 20

L'ex attaccante del Milan protagonista di un'uscita condannata immediatamente dal mondo calcistico e non: cancellata la sua Icon su FIFA 20.

Nel mondo moderno c'è sempre qualcuno che guarda, registra, diffonde. Impossibile, o quasi, non essere visti, sopratutto se sei un personaggio pubblico in un palcoscenico culturale, sportivo, politico. Chiedere a, beccato in un negativo fuorionda su Fox Sports.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come noto, infatti, Van Basten ha pronunciato agghiacciante 'Sieg Heil' che ha indignato il mondo calcistico e non, in seguito all'intervista a Frank Wormuth, tecnico tedesco dell'Heracles. Convinto che il microfono fosse spento, l'ex bomber del ha avuto un'infelice uscita con l'espressione legata a doppio filo a Hitler e al nazismo nel tenta

Risultato? Condanna generale, compresa quella del mondo dei videogiochi. FIFA 20, il gioco sportivo più venduto del globo, ha infatti deciso di eliminre Van Basten dai pacchetti venduti online, ma anche dalle altre modalità presenti nel titolo di EA Sports.

Niente più carte icon di Van Basten, dunque, presente su FIFA 20 in tre diverse versioni, con overall di 89, 91 e 93 in virtù della sua leggendaria parentesi al Milan durante gli anni '80 e '90, nonchè per l'Europeo vinto con l' proprio grazie ad un goal celebrato ancora oggi.

La EA Sports non è passata sopra alla dichiarazione, nonostane Van Basten si sia scusato:

"Non volevo scioccare nessuno,, volevo solo scherzare sul tedesco di Hans (ovvero il giornalista di Fox, ndr). La mia è stata solo una battuta infelice".

FIFA ha già dimostrato in passato di non avere nessuna voglia di perdonare i colpevoli, pena l'attacco di migliaia di videogiocatori, che dopo la dichiarazione avevano tempestato gli account social con innumerevoli messaggi:

"Lo facciamo per rispettare l’impegno in favore dell’uguaglianza e della diversità all’interno del nostro gioco. Abbiamo deciso di escludere gli oggetti ICONA di Marco van Basten dai pacchetti, dalle Scr e da Fut Draft fino a nuovo ordine".

L'eliminazione delle carte di Van Basten ha ovviamente portato quelle ancora esistenti nel mercato, non cancellabili perchè ormai in circolo, ad avere prezzi esorbitanti.