Follia Valladolid: Roque Mesa e Hongla espulsi ad un minuto di distanza

Tanto lavoro per l'arbitro Diaz de Mera nel finale di Elche-Valladolid: due espulsioni tra gli ospiti nel giro di un minuto.

Secondo risultato utile di fila per l'Elche che però resta ultimissimo in Liga, a -12 dalla zona salvezza: l'ultimo punto è arrivato oggi grazie all'1-1 strappato al Valladolid in un finale che definire concitato è addirittura poco.

In vantaggio grazie alla rete di Larin dopo soli quattro minuti, il Valladolid si è fatto riprendere da Tete Morente al 96': il pari ha effettivamente generato frustrazione all'interno della squadra presieduta da Ronaldo 'Il Fenomeno', proprio quando la vittoria sembrava il risultato ormai acquisito.

Nel maxi recupero concesso dall'arbitro Diaz de Mera è successo praticamente di tutto: al 100' è stato espulso Roque Mesa in virtù del secondo giallo sventolato per un fallaccio con gamba alta sul petto di un avversario, episodio che però non è rimasto isolato e, anzi, ha dato vita ad una rissa.

Tanto lavoro da svolgere per il direttore di gara che, alla fine, ha ammonito anche Hongla: il centrocampista di proprietà del Verona (che a gennaio lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto) ha reagito alla decisione arbitrale con un applauso ironico valso, al 101', l'inevitabile seconda ammonizione.

Il Valladolid, insomma, ha chiuso l'incontro in doppia inferiorità numerica, riuscendo comunque a mantenere inalterato il risultato negli istanti conclusivi che avrebbero potuto cambiare la storia del match in favore dell'Elche.