Valencia salvo col brivido: peggior percentuale di vittorie in 88 stagioni di Liga

Salvezza sudata per il Valencia, che ha fatto registrare appena il 21% di vittorie in Liga: dato peggiore in 88 stagioni.

Hanno dovuto sudare fino all'ultima giornata i tifosi del Valencia, per poi alla fine tirare un sospiro di sollievo per la sofferta salvezza conquistata in Liga, con uno striminzito +2 sulla zona retrocessione e al culmine di una stagione negativa sotto diversi aspetti.

La squadra guidata dalla leggenda Ruben Baraja, chiamato alla sostituzione di Gennaro Gattuso dopo il breve traghettamento di Voro, ha fatto registrare la peggior percentuale di vittorie in 88 stagioni di Liga: appena il 21%, frutto di 8 successi in 38 partite. Nemmeno nel 1985/86 (alla fine di quell'annata arrivò la retrocessione) si fece peggio: allora furono sempre 8 le vittorie, ma in 34 giornate (23,5%).

Nel 1982/83, ultima stagione con la salvezza arrivata sul gong, i successi furono 9 in 34 uscite (26,5%) e nel 1932/33 solo 4 in 18 (22,22%).

Questo è chiaramente il peggior risultato del Valencia all'interno dell'era del magnate singaporiano Peter Lim: a partire dal 2014/15, sono arrivati tre quarti posti, due noni posti, due dodicesimi posti, un tredicesimo posto e il sedicesimo che ha chiuso l'attuale annata.

A condurre la nave in salvo ci ha pensato Baraja che, fin dal suo approdo in panchina, ha totalizzato 22 punti in 17 partite, l'ultimo dei quali sul campo del Betis e grazie alla rete del classe 2002 Diego Lopez al 71'.