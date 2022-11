Valencia protagonista assoluto di Qatar-Ecuador: doppietta e problema al ginocchio

Goal annullato, rigore procurato e doppietta al Qatar. Nel primo tempo problema al ginocchio, in dubbio per la sfida contro l'Olanda.

Qatar 2022 inizia con Enner Valencia come protagonista assoluto. In positivo e in negativo. Capitano e attaccante dell'Ecuador, che ha aperto i Mondiali contro i padroni di casa del Qatar, il giocatore del Fenerbahce è il simbolo della prima sfida del torneo internazionale.

Impatto devastante per Valencia, che ha segnato di testa dopo tre minuti la rete del vantaggio. Il VAR ha però annullato il goal per fuorigioco. Una decisione comunicata da Irrati, al VAR, al direttore di gara Orsato, scelgo per dirigere la prima sfida dei Mondiali 2022.

Non c'è voluto molto però per il riscatto di Valencia, che si è procurato un rigore in seguito al fallo di Al-Sheeb, spiazzando lo stesso portiere del Qatar per l'1-0 confermato. Padroni di casa in grande difficoltà e sotto di due reti al minuto 31.

Cross di Preciado e stavolta colpo di testa regolare di Valencia, per la doppietta e il 2-0 dell'Ecuador in casa Qatar. Nuova esultanza, alla quale non è però seguita un continuo di gara positivo.

Valencia ha infatti rallentato nella ripresa, dopo aver rimediato un problema al ginocchio dopo un contrasto a centrocampo con Boudiaf.

Curato dallo staff medico dell'Ecuador, ha continuato a zoppicare per tutti gli ultimi minuti del primo tempo, senza però essere sostituito dal commissario tecnico Alfaro prima dell'avvio della ripresa.

Sostituito nel secondo tempo solamente nell'ambito dei diversi cambi della gara, le condizioni del miglior giocatore dell'Ecuador saranno dunque da valutare per Alfaro: i tifosi della Tri tengono il fiato sospeso in vista delle prossime gare del girone A, previste il 25 novembre contro l'Olanda e dunque il 29 contro il Senegal, che come noto non avrà a disposizione Mané.