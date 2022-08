Valencia-Atalanta dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I nerazzurri affrontano il Valencia nell'ultimo test estivo prima dell'inizio del campionato: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

VALENCIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Valencia-Atalanta

Valencia-Atalanta Data: 06-08-2022

06-08-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: -

Streaming: -

Ultima amichevole estiva per l'Atalanta che va in scena sul campo del Valencia. I nerazzurri hanno disputato sin qui cinque test di preparazione alla nuova stagione che scatterà ufficialmente sabato 13 agosto sul campo della Sampdoria.

Nelle precedenti uscite, gli orobici hanno vinto contro Rappresentativa Valseriana, Rappresentativa Valli bergamasche, Gambarogno Contone e Como, prima di incassare una sconfitta di misura sul campo del Newcastle.

A sfidare la squadra di Gasperini ci sarà il Valencia di Gattuso che, invece, debutterà in Liga domenica 14 agosto, in casa contro il Girona.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Valencia-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VALENCIA-ATALANTA

Valencia-Atalanta verrà disputata sabato 6 agosto 2022 allo Stadio 'Mestalla' di Valencia. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE VALENCIA-ATALANTA IN TV

Non è prevista diretta tv per la gara che vedrà di fronte Valencia e Atalanta.

VALENCIA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

La gara del 'Mestalla' non verrà trasmessa in diretta nemmeno attraverso piattaforme in streaming.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA-ATALANTA

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Correia, Paulista, Guillamón, Diakhaby; Gayá, Musah; Soler, Guedes, Castillejo; Marcos André. All. Gattuso.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; De Roon, Okoli, Toloi; Zortea, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Muriel, Zapata. All. Gasperini.