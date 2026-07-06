USA-Belgio: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 7 luglio 2026 alle 02:00 GMT (22:00 EST del 6 luglio).

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I co-padroni di casa potrebbero rimescolare le carte contro i Red Devils, ricchi di stelle.

Negli ottavi di finale gli Stati Uniti, co-organizzatori del torneo, affrontano il Belgio allo Seattle Stadium. Mauricio Pochettino schiera una squadra americana fiduciosa, sostenuta dal pubblico di casa, decisa a imporre il proprio gioco ad alta intensità per raggiungere i quarti di finale.

Di fronte avranno il Belgio di Rudi Garcia, squadra esperta e ricca di talento, decisa a imporre il proprio gioco. Per gli USA superare questo test è la prova della propria profondità di rosa e richiederà una difesa concentrata sotto i riflettori di una notte ad alto rischio.

Il percorso di “Stars and Stripes” e “Red Devils”

Gli Stati Uniti hanno chiuso al primo posto il Gruppo D con 6 punti, superando Paraguay 4-1 e Australia 2-0, poi cedendo 3-2 alla Turchia. Negli ottavi hanno battuto 2-0 la Bosnia-Erzegovina. La vittoria è stata però offuscata dall’espulsione di un uomo chiave dell’attacco.

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Il Belgio ha mostrato grande tenacia nel girone e, nel turno precedente, ha battuto 3-2 un Senegal in forma, dimostrando efficienza in attacco e diverse soluzioni per superare le difese.

Una spinta dell’ultima ora della FIFA e le scelte offensive definiranno la formazione.

La preparazione tattica per questa sfida ha subito un improvviso cambio dopo il ricorso accolto dalla Federcalcio statunitense: l’attaccante Folarin Balogun, inizialmente squalificato per un rosso diretto al 64’ contro la Bosnia-Erzegovina, è stato ufficialmente riammesso dalla FIFA. La commissione disciplinare ha annullato il provvedimento, permettendo a Balogun di guidare l’attacco in casa e togliendo un grattacapo a Pochettino.

Il Belgio arriva in buone condizioni fisiche, ma deve ancora risolvere il rebus Lukaku: il bomber, con due gol in quattro presenze, dovrebbe partire dalla panchina per gestione dei carichi. In attacco dovrebbe giocare De Ketelaere, supportato dagli esterni Trossard e Doku.

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Fasce sovraccariche contro l’orchestrazione dei veterani a centrocampo: sarà questo duello a decidere l’esito del match.

La chiave sarà il dominio del centrocampo e la rapidità nelle transizioni. Il Belgio si affida all’esperienza di Kevin De Bruyne, che agirà sugli esterni per servire assist a Doku e Trossard.

Gli Stati Uniti dovranno pressare alto e gestire con sicurezza il recupero palla. Tyler Adams, Weston McKennie e Malik Tillman proveranno a spezzare il ritmo belga, per poi affidarsi alla velocità orizzontale di Christian Pulisic in contropiede.

Le difese collaudate verranno messe alla prova

Gli Stati Uniti devono comunicare alla perfezione in difesa per tagliare i rifornimenti a De Bruyne, perché ogni errore sarà sfruttato.

Il Belgio dovrà restare concentrato in marcatura e mantenere la difesa a quattro compatta per chiudere gli spazi centrali a Pulisic e ai centrocampisti ospiti.

Probabile formazione USA vs Belgio

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Probabile formazione del Belgio contro gli Stati Uniti

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Statistiche chiave USA-Belgio

Stati Uniti e Belgio si sono affrontati due volte ai Mondiali FIFA: gli USA vinsero 3-0 nella fase a gironi del 1930, e il Belgio si impose 2-1 ai supplementari negli ottavi del 2014. Da allora il Belgio ha vinto sei volte di fila, l’ultima per 5-2 in amichevole ad Atlanta nel marzo 2026.

La vittoria ai sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina è stata solo la seconda degli USA in una gara a eliminazione diretta: l’unica precedente risale al 2002, quando batterono il Messico 2-0 negli ottavi.

La rete di Malik Tillman, che ha portato gli Stati Uniti sul 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina, è stata la 50ª segnata dagli USA nella storia della Coppa del Mondo FIFA.

Il Belgio ha vinto le ultime tre gare della Coppa del Mondo FIFA contro squadre della Concacaf, inclusa la vittoria per 2-1 ai supplementari sugli USA negli ottavi 2014, unico incrocio in eliminazione diretta con una formazione della zona.

Thibaut Courtois può diventare il primo belga a raggiungere 20 presenze ai Mondiali, entrando nel club dei portieri che ci sono riusciti: Manuel Neuer (23) e Hugo Lloris (20).

Convocazione degli Stati Uniti (26 giocatori)

Portieri: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Difensori: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Centrocampisti: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Attaccanti: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Convocazione del Belgio (26 giocatori)

Portieri: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Notizie sulla squadra e formazioni

La rosa di Mauricio Pochettino deve fare i conti con un'assenza importante: Folarin Balogun, capocannoniere degli Stati Uniti, è squalificato per il rosso contro la Bosnia-Erzegovina e non può essere sostituito. Al momento non ci sono altre informazioni su infortuni o squalifiche per gli USA, e la formazione prevista verrà aggiornata poco prima del calcio d'inizio.

In casa Belgio, Rudi Garcia non segnala al momento infortuni o squalifiche: il gruppo che ha superato il Senegal ai supplementari resta al completo, salvo problemi dell’ultima ora. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del fischio d’inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Negli ultimi cinque match gli Stati Uniti hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte. L’ultima uscita, il 2 luglio, è finita 2-0 sulla Bosnia-Erzegovina pur giocando più di 30 minuti in dieci. In queste cinque gare gli Stati Uniti hanno segnato 11 gol e subiti 6; le altre vittorie sono state contro Paraguay (4-1) e Australia (2-0). Le due sconfitte sono arrivate contro Turchia (3-2) e Germania (2-1, amichevole).

Il Belgio ha vinto tre volte e pareggiato due nelle ultime cinque, senza mai perdere. L’ultima uscita è la vittoria 3-2 ai supplementari contro il Senegal del 1° luglio. Hanno anche superato Nuova Zelanda (5-1) e Tunisia (5-0), pareggiando 0-0 con l’Iran e 1-1 con l’Egitto. In totale 14 gol fatti e 4 subiti, con un percorso immacolato nelle ultime cinque gare.

Storia degli scontri diretti

L’ultimo precedente è un’amichevole di marzo 2026 ad Atlanta, vinta 5-2 dal Belgio. In totale i Red Devils hanno sempre vinto negli ultimi quattro incroci, segnando 12 reti contro le 5 degli USA. In quattro precedenti il Belgio ha sempre vinto, realizzando 12 reti contro le 5 degli Stati Uniti.

Classifiche

Gli Stati Uniti hanno chiuso al primo posto nel Gruppo D, mentre il Belgio ha vinto il Gruppo G prima di questi ottavi di finale.