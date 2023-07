Uragano Bayern in amichevole: 27-0 contro il Rottach-Egern

I Campioni di Germania dilagano contro i dilettanti bavaresi: 5 goal per Tel, Sabitzer e Musiala, tre per Gnabry, poi altri 9 giocatori vanno a segno.

Pioggia di goal per il Bayern Monaco in amichevole. La squadra di Thomas Tuchel ha travolto in amichevole i dilettanti del Rottach-Egern.

Contro la piccola squadra bavarese, i Campioni di Germania non hanno mai staccato il piede dall'acceleratore e al triplice fischio finale hanno chiuso con un pazzesco 27-0.

Mattatore di giornata è stato Musiala, capace di sbloccare il match dopo appena 3' e autore di 5 goal complessivi, messi a referto tutti nel primo tempo.

Cinque goal (anche in questo caso tutti raggruppati nella prima frazione) li ha griffati anche Tel, mentre nella ripresa è toccato a Sabitzer calare il pokerissimo personale.

Sul tabellino marcatori si segnala anche la tripletta di Gnabry, alla quale si aggiungono le reti di Davies, Laimer, Mazraoui, Upamecano, Sané, Guerreiro, Gravenberch, Coman e Mané.

Il tutto per un computo totale di 27 goal, di cui 18 nel primo tempo e con ben 13 giocatori a segno: il Bayern scalda ufficialmente i motori.