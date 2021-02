Upamecano è del Bayern Monaco: contratto fino al 2026

Il Bayern Monaco comunica l'acquisto di Dayot Upamecano dal Lipsia: contratto fino al 2026 per il difensore che si aggregherà ai bavaresi in estate.

Colpo in prospettiva per il Bayern Monaco che, dopo il trionfo mondiale in Qatar, si dedica alla programmazione del prossimo futuro: è ufficiale l'acquisto dal Lipsia di Dayot Upamecano.

Contratto fino al 2026 per il difensore francese che sarà a tutti gli effetti un giocatore della rosa bavarese a partire dal 1° luglio: terminerà dunque la stagione in corso agli ordini di Nagelsmann.

Operazione da 42,5 milioni di euro, cifra che dovrebbe corrispondere esattamente all'importo della clausola rescissoria presente nel contratto di Upamecano col Lipsia.

Grande la felicità del ds Hasan Salihamidzic, esternata sul sito ufficiale della società.

"Siamo felici di aver ingaggiato Upamecano. Siamo convinti che Dayot sarà un membro importante della squadra nei prossimi anni".

Per Upamecano un goal e un assist in 26 presenze stagionali con il Lipsia, che nel 2017 lo acquistò dai 'cugini' del Salisburgo sborsando 10 milioni.