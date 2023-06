Assalto United al calcio milanese: offerte per Onana e Theo Hernandez

La squadra di Ten Hag vorrebbe i due giocatori delle squadre milanesi: il Milan non vuole cedere Theo, per Onana potrebbe esserci più margine.

Le sirene di mercato inglese agitano l'apparente tranquillità del calcio milanese.

Il Manchester United infatti, avrebbe messo gli occhi su due dei migliori giocatori di Inter e Milan. Si tratta di Onana e di Theo Hernandez.

Il terzino rossonero è desiderato da molti club in Europa, ma il Milan non sembra intenzionato a venderlo. Per sedersi al tavolo delle trattative comunque, serviranno non meno di 60 milioni come offerta base, una cifra che sarebbe tre volte superiore a quella spesa dai rossoneri per prenderlo dal Real Madrid nel 2019.

Lo United a sinistra ha già Luke Shaw, ma prendere Theo vorrebbe dire fare un enorme salto di qualità. Shaw, l'uomo che ha sbloccato dopo un minuto la finale di Euro2020 a Wembley è stato affidabile, al netto dei molti infortuni che lo hanno condizionato, ma al momento Hernandez sembra di un'altra categoria.

Discorso diverso per Onana.

Il portiere camerunese, arrivato a zero dall'Ajax la scorsa estate, si è imposto come titolarissimo nell'Inter, scalzando Samir Handanovic, capitano e bandiera nerazzurra.

Ora però, anche in virtù del fatto che una sua cessione rappresenterebbe una enorme plusvalenza, l'Inter potrebbe ascoltare le proposte in giro per l'Europa.

De Gea è in scadenza di contratto a fine mese. Ha già dichiarato che al ritorno dalle vacanze è pronto a firmare il rinnovo, ma se lo United prendesse Onana, le strade dello spagnolo e dei Red Devils si dividerebbero dopo ben 12 anni.