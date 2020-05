Union Berlino, Polter è in scadenza: l'attaccante finisce fuori squadra

La stagione di Sebastian Polter è già finita. L'attaccante infatti non verrà più schierato dall' Union Berlino nelle ultime giornate di per scelta del club.

Il contratto di Polter scadrebbe il 30 giugno e l'Union Berlino ha ufficialmente comunicato che il giocatore potrà continuare regolarmente ad allenarsi ma non scenderà più in campo nelle gare ufficiali.

"Uno dei valori fondamentali dell'Union è che formiamo un comunità affiatata in cui ci difendiamo a vicenda e difendiamo il club. Sebastian è l'unico calciatore della Prima squadra a non farlo e questo per noi è estremamente deludente. Abbiamo quindi deciso che non farà più parte della nostra squadra con effetto immediato".