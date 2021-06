Ungheria-Portogallo dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I campioni del Portogallo esordiscono a Euro 2020 contro l'Ungheria: ecco le probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

UNGHERIA-PORTOGALLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ungheria-Portogallo

Ungheria-Portogallo Data: 15 giugno 2021

15 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 del satellite)

Sky Sport Football (numero 203 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Tra le sfide in programma per la 1ª giornata della fase a gironi di Euro 2020 figura Ungheria-Portogallo: due squadre del Gruppo F, che prevede anche Francia e Germania e che si preannuncia come uno dei gironi più equilibrati della manifestazione.

I magiari si qualificano per la seconda volta consecutiva alla fase finale degli Europei. Nell'edizione del 2016 furono una delle sorprese più belle, primeggiando nel loro girone per poi uscire agli ottavi di finale contro il Belgio.

Se l'Ungheria punta a stupire, il Portogallo ha l'obiettivo di difendere il titolo vinto 5 anni fa in Francia. Nelle qualificazioni i lusitani non hanno brillato particolarmente, piazzandosi al secondo posto nel Gruppo B alle spalle dell'Ucraina.

Le due squadre si sono affrontate nell'ultima edizione degli Europei, anche in quel caso nella fase a gironi. Il match si chiuse con uno spettacolare 3-3, con Dzsudzsak e Cristiano Ronaldo protagonisti assoluti con 2 goal a testa.

In questo articolo troverete tutte le informazioni più importanti su Ungheria-Portogallo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino a dei consigli utili su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO UNGHERIA-PORTOGALLO

Ungheria-Portogallo è in programma martedì 15 giugno 2021, alle ore 18.00. Il teatro del match sarà la Puskas Arena di Budapest.

La sfida che vedrà l'Ungheria opposta al Portogallo verrà trasmessa in esclusiva su Sky. Per assistere al match basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Per guardare il confronto tra magiari e lusitani c'è anche l'opzione streaming, garantita dall'app di Sky Go (fruibile tramite pc, smartphone e tablet). Un'altra possibilità corrisponde a Now TV, servizio on demand di Sky che propone vari pacchetti con i migliori eventi trasmessi dall'emittente satellitare (tra cui le partite degli Europei).

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kalmar, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.