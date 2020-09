Under-Roma, siamo ai saluti: il giocatore ad un passo dal Leicester

Cengiz Under si appresta a vestire la maglia del Leicester. Operazione chiusa con la Roma sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Dopo tre stagioni sembra essere arrivata al capolinea l’avventura di Cengiz Under alla . Ad attendere, quasi a sorpresa, il talento turco, c’è una nuova esperienza lontano dall’ e dalla .

Come riportato infatti da Sky, è da considerarsi praticamente definita la trattativa tra il club capitolino ed il per il trasferimento del giocatore in Premier League.

L’operazione potrebbe essere chiusa in tempi brevissimi sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con un obbligo di riscatto già fissato a 24.

Il nome di Under, nel corso delle ultime settimane, era stato accostato soprattutto a quello del , ma il brutto infortunio occorso a Nicolò Zaniolo sembrava avesse portato la Roma a decidere di togliere il giocatore dal mercato.

Arrivato alla Roma nell’estate del 2017 a fronte di un esborso da oltre 13 milioni di euro, Cengiz Under si appresta a diventare uno degli uomini di punta di un Leicester che nelle scorse settimane aveva già visto arrivare dall’Italia un altro importante rinforzo come Timothy Castagne.