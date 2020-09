Salta l'opzione Under per il Napoli: la Roma punterà su di lui

Cengiz Under resterà alla Roma. Il club giallorosso ha deciso di puntare su di lui dopo l’infortunio di Zaniolo. Non verrà offerto per Milik.

Arkadiusz Milik si è guadagnato di diritto un posto tra i grandi protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. La sua scelta di non rinnovare il contratto che lo lega fino al 2021 al , ha di fatto imposto al club la decisione di inserirlo nella lista dei cedibili e non è un caso che il giocatore non sia stato nemmeno convocato per la prossima amichevole che vedrà protagonista la squadra di Gattuso.

Il Napoli non vuole infatti correre il rischio che il giocatore si infortuni, cosa questa che allontanerebbe ogni possibile pretendete.

Tra le società ancora sulle di Milik c’è anche la ma, diversamente da quanto immaginato fino a pochi giorni fa, in un’eventuale trattativa con il Napoli non verrà inserito Cengiz Under. Secondo quanto riportato da Sky infatti, i capitolini hanno deciso di continuare a puntare sull’esterno offensivo turco dopo il grave infortunio occorso a Zaniolo ed inoltre i partenopei ritenevano troppo alta la valutazione del suo cartellino.

Altre squadre

Under quindi non è in vendita e non rientrerà nel discorso Milik. Se la Roma vorrà prendere l’attaccante polacco dovrà sborsare 35 milioni di euro, una cifra ritenuta al momento troppo elevata ma si continuerà a trattare.