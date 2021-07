Under saluta la Roma: ufficiale la cessione al Marsiglia

Cengiz Under passa dalla Roma al Marsiglia: il club francese ha acquistato il turco in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Cengiz Under saluta nuovamente la Roma. Dopo il prestito al Leicester arriva quello al Marsiglia, che acquista il turco a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Après le succès de sa visite médicale, @cengizunder s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d‘achat avec le club olympien. 🔵⚪️

Plus d'infos 👉 https://t.co/Z4FIo79WS6 pic.twitter.com/cTHv1WkZkQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021

Nessuna permanenza agli ordini di Mourinho dunque per Under, che fresco di ritorno dalla Premier e reduce da un Euro 2020 da dimenticare con la sua Turchia vola in Ligue 1 per sposare il progetto OM.

L'esterno offensivo fu acquistato dalla Roma nel 2017 dall'Istanbul Basaksehir, collezionando - tra alti e bassi - 88 presenze e 17 goal con la maglia giallorossa prima di essere ceduto al Leicester la scorsa estate.