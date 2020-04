Under, Hysaj e Karsdorp: può scaldarsi l’asse Roma-Napoli

Roma e Napoli potrebbero chiudere degli affari nella prossima sessione di calciomercato. Under, Hysaj e Karsdorp i possibili giocatori interessati.

Come già successo la scorsa estate, nel corso della prossima sessione di calciomercato, le strade di e potrebbero tornare ad incrociarsi.

Poco meno di un anno fa, furono Manolas e Diawara a ‘scambiarsi’ le maglie, e come riportato dal ‘ Corriere dello Sport ’, c’è la possibilità che le due società nei prossimi mesi possano tornare a concludere affari insieme.

Gli elementi che potrebbero fare percorsi inversi sono soprattutto tre: Hysaj, Under e Karsdorp. Il difensore albanese già in passato è stato accostato alla Roma, ma non si è mai riuscito a portare in porto l’operazione. Adesso gli scenari sono cambiati, visto che il contratto che lo lega al Napoli scadrà nel 2021, il giocatore ha già deciso di non rinnovare e difficilmente la società partenopea lo tratterà sapendo di poterlo poi perdere a parametro zero.

Se le circostanze che si sono venute a creare potrebbero spingere Hysaj verso la capitale, in casa Napoli piace non poco uno dei gioielli giallorossi: Cengiz Under . Il contratto di Callejon scadrà a giugno e, qualora dovesse consumarsi un clamoroso addio, gli azzurri si ritroverebbero con il solo Politano come elemento da schierare in alto a destra.

Under avrebbe ovviamente le caratteristiche e l’età giusta per integrarsi alla perfezione nell’organico del Napoli (club che già l’ha seguito quando giocava in ), ma potrebbe esserci un problema: il suo cartellino è valutato circa 25 milioni di euro.

Nettamente inferiore invece la valutazione di un altro giocatore della Roma che potrebbe fare al caso dei partenopei: Rick Karsdorp . L’esterno basso olandese, dopo due annate complicate vissute a Roma a causa di gravi infortuni, si è rilanciato al , squadra nella quale è tornato la scorsa stagione in prestito secco.

L’ipotesi più probabile è che la Roma lo rimetterà sul mercato e la sua cessione sarà possibile a fronte di un esborso da circa 13 milioni di euro.