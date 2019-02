Under a Goal: “Dzeko il compagno migliore, David Silva il mio idolo”

Dopo un primo periodo di ambientamento Cengiz Under si è imposto in casa Roma diventando ben presto una delle pedine più importanti del reparto offensivo di Di Francesco. Il giocatore turco ha fatto un bilancio della sua prima esperienza giallorossa.

Intervistato ai microfoni di Goal, Under racconta il suo periodo di adattamento e la pressione nel dover sostituire Salah.

"I primi sei mesi sono stati difficili sia per la lingua che per l'adattamento. La pressione di dover sostituire Salah era tanta, ma appena ho iniziato a segnare mi sono sentito più coinvolto, grazie soprattutto all'aiuto dei miei compagni, ora mi sento parte del gruppo. L'infortunio mi ha un po' buttato giù, ma spero di tornare presto".

Prima di approdare nel calcio italiano Under ha parlato con due persone in particolare.

" Emre mi ha raccontato il calcio italiano consigliandomi di andare, poi ho parlato con Stefano Napoleoni che ha la famiglia qui e mi ha raccontato la qualità di questo calcio, la passione della gente in uno dei club più importanti d'Europa".

Non ci sono molte differenze tra il calcio italiano e quello turco secondo Under, che sottolinea però una problematica del suo paese.

"Sono entrambi difficili, ma in Italia vengono date più occasioni ai giovani. Quando ero in Turchia avevo solamente tre o quattro compagni sui 20 anni, bisogna dare più chances ai giovani in Turchia. Il Basaksehir mi ha aiutato ad emergere, stanno giocando benissimo e vinceranno la Super Lig".