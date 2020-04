Unai Nunez nel mirino dell’Inter: costa 30 milioni di euro

Il difensore dell’Athletic Bilbao e della nazionale, classe 1997, è seguito anche dal Bayern e dall’Arsenal.

Un altro rinforzo in difesa, da affiancare a De Vrij e Skriniar, per completare un reparto che si può ancora rendere più solido. L’ ragiona anche sulla difesa per il mercato 2020, nel quale le cifre saranno al ribasso e le trattative difficili.

Secondo quanto riportato da ‘As’, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Unai Nunez, centrale classe 1997 che gioca nell’ Bilbao ed è già nel giro della nazionale Spagnola: a settembre ha fatto il suo esordio assoluto.

Il suo contratto è in scadenza nel 2023, ma c’è una clausola da 30 milioni. Una cifra importante, ma abbordabile per i club che o seguono. Tra questi, oltre ai nerazzurri, ci sarebbero anche l’ e il , alla ricerca di rinforzi.

Unai Nunez è uno degli ultimi prodotti della cantera del club basco: è nato a Portugalete ed è cresciuto con i biancorossi, fino ad arrivare all’esordio dell’agosto 2017. Quest’anno, come lo scorso, si è alternato tra campo e panchina.