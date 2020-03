Unai Emery ammette: "Ho avuto contatti con società italiane"

Senza panchina dopo l'esonero dall'Arsenal, Unai Emery rivela le proprie simpatie per il nostro campionato: "Lo seguo tantissimo".

Unai Emery in : uno scenario che, per un motivo o per un altro, non si è mai concretizzato. Anche se il tecnico spagnolo, senza panchina dopo essere stato esonerato dall' negli scorsi mesi, non avrebbe disprezzato l'ipotesi. Anzi.

A confermarlo è lo stesso Emery, il quale, intervistato da 'tuttojuve.com', ammette di essere stato più volte vicino ad arrivare nel nostro campionato.

"Ho avuto contatti con diverse società italiane. Ma per una cosa o per un'altra, non è stato possibile allenare in . Ora sono aperto a tutto, tra l'altro seguo tantissimo la Serie A".

In ogni caso, Emery non ha intenzione di svelare quali siano le società con cui ha parlato.

"Per rispetto e correttezza, non farò i nomi dei club che mi hanno cercato negli anni scorsi".

Proprio in questi giorni, peraltro, il nome di Emery è stato accostato a una panchina italiana: quella della , attualmente occupata da Beppe Iachini. Un matrimonio che, nel caso, potrebbe essere celebrato solo nella prossima stagione.