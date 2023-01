Una Supercoppa che sa di rivincita: Giroud sfida Lautaro un mese dopo la finale Mondiale

Ad un mese di distanza dalla finale dei Mondiali, il numero 9 rossonero e il 10 nerazzurro si sfidano a Ryadh per mettere le mani sulla Supercoppa.

Ad un mese di distanza, rieccoli. Uno di fronte all'altro, a battagliare su versanti opposti ma con un unico obiettivo comune: mettere le mani sul primo trofeo del 2023.

Tra i temi della Supercoppa italiana tra Milan e Inter, in programma domani a Ryadh, un capitolo tutto dedicato spetta alla grande sfida tra bomber: Olivier Giroud e Lautaro Martinez, già protagonisti della finalissima dei Mondiali che ha visto l'Argentina trionfare sulla Francia ai calci di rigore.

La notte del 18 dicembre scorso si è tinta di albiceleste con l'attaccante dell'Inter a festeggiare sul trono mondiale e il 9 rossonero a masticare amaro, proprio lui che quella gioia l'aveva assaporata soltanto quattro anni prima in Russia.

Al di là dell'epilogo finale, i due riferimenti offensivi delle milanesi hanno vissuto l'esperienza qatariota su frequenze diametralmente opposte: Lautaro ha perso i gradi di titolare dopo una sola partita a vantaggio di Julian Alvarez e il frame più fulgido del suo torneo rimane il rigore decisivo siglato nella serie che ha permesso all'Argentina di liquidare l'Olanda ai quarti.

Giroud, invece, ha fatto la voce grossa segnando 4 goal in 7 partite, di cui due all'Australia, uno alla Polonia agli ottavi e quello decisivo contro l'Inghilterra ai quarti. Squilli che l'hanno reso il miglior marcatore di sempre nella storia della Nazionale transalpina.

All'imbocco del 2023, la situazione si è ulteriormente capovolta con l'argentino reduce da tre goal consecutivi tra campionato e Coppa Italia, con Giroud ancora fermo al palo nell'anno nuovo.

Domani, però, sarà solo e soltanto derby. Una storia a sé. Un contesto nel quale entrambi hanno sempre saputo lasciare il segno. Due autentici specialisti della partita più importante che ci sia all'ombra della Madonnina.

L'ormai iconica doppietta di Giroud dello scorso 5 febbraio ha ribaltato l'inerzia del campionato, illuminando il sentiero che ha condotto la squadra di Pioli verso il diciannovesimo tricolore. E anche in questa stagione, l'ex Chelsea e Arsenal ha colpito contro i rivali concittadini andando a segno nel derby vinto per 3-2 lo scorso 3 settembre.

Il 'Toro', però, non è certo da meno: goal al primo derby assoluto in carriera del 17 marzo 2019, doppietta nel rotondo 3-0 del 21 febbraio 2021 che ha proiettato l'Inter verso lo Scudetto numero 18 e per gradire anche una doppietta nella semifinale di Coppa Italia del 19 aprile scorso.

Uomini-derby a confronto, dunque. Diversi in tutto e per tutto, ma accomunati dalla stessa capacità di esaltarsi nelle notti che contano. Domani sarà una di quelle.