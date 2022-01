Un tifoso si sente male: Watford-Tottenham interrotta per 8 minuti

Inizio d'anno complicato in Premier League: a cinque minuti dalla conclusione della gara tra Watford e Tottenham, la gara è stata fermata dall'arbitro Jones in quanto uno spettatore presente sulle tribune del Vicarage Road ha avvertito un malore.

L'articolo prosegue qui sotto

There is a break in play at Vicarage Road due to a medical emergency in the Lower Graham Taylor Stand. — Watford Football Club (@WatfordFC) January 1, 2022

Pronto l'intervento dei sanitari presenti allo stadio per prestare le cure al sostenitore. Dopo otto minuti di timori, con i giocatori e gli arbitri in attesa di capire l'evolversi della situazione, la gara è ripresa dal momento e dal punto in cui era stata interrotta.

Il Watford, che aveva parlato di "emergenza medica" attraverso i propri canali social, ha comunicato ufficialmente che l'emergenza stessa "è sotto controllo". Il tifoso si è dunque ripreso, così come la partita è arrivata regolarmente alla conclusione.

Beffa delle beffe per il Watford e per Ranieri, proprio nel recupero il Tottenham è passato in vantaggio: punizione messa in mezzo da Son, colpo di testa vincente di Davinson Sanchez e 0-1. Otto partite in Premier League con gli Spurs e otto risultati positivi: l'italiano, com'era già stato nella sua avventura al Chelsea, è sempre più protagonista.