Un solo punto in casa nel 2021: il Liverpool è la peggiore d'Europa

Sei sconfitte consecutive ad Anfield dopo il pareggio contro lo United di inizio anno: la squadra di Klopp non riesce a cambiare rotta.

Una situazione del genere si è vista poche volte a grandi livelli, sopratutto in Premier League. Non solo una big che non riesce più a vincere tra le mura amiche, non solo una squadra che non riesce nemmeno a pareggiare da sei gare, ma sopratutto i Campioni in carica che faticano come non mai. Liverpool all'inferno.

Sono infatti sei le sconfitte consecutive del Liverpool ad Anfield, un tempio che nel corso del tempo è sempre stato difficile da espugnare ma che ora, senza tifosi, è finito nelle mani di chiunque. In quelle dell'Atalanta in Champions, ad esempio, e di sei diverse squadre di Premier nel 2021.

Un dato, quello del Liverpool, che fa sprofondare la squadra di Klopp in zona Europa League: di fatto solamente il Southampton ha fatto peggio dei Reds riguardo a punti conquistati nel nuovo anno, con tre vittorie esterne ed un pari in quasi tre mesi di gare.

Sei sconfitte consecutive in casa e un solo punto (contro il Manchester United a inizio anno) conquistato nel 2021 per il Liverpool. In pratica il peggiore dato del campionato, visto e considerando che le altre 19 compagini del torneo britannico siano riuscite ad ottenere almeno un successo tra le mura amiche. Ma senza i tifosi della Kop, i Reds proprio non riescono a ritrovare il sorriso.

In Europa solo una manciata di squadre, tra l'altro giocando meno gare del Liverpool, non hanno ancora vinto in casa nel 2021: Parma, Torino e Benevento in Serie A, e il trittico Rennes-Dijon-Nantes in Ligue 1. Solo in Francia e in Italia dunque dati come quelli dei Reds, ma a differenza di Salah e compagni, quasi tutte e sei le compagini appena citate hanno ottenuto più di un punto .

Unica squadra dei cinque maggiori campionati d'Europa a condividere il triste dato è il Parma, che nel 2021 ha ottenuto un solo punto al Tardini. A differenza del Liverpool, perl, la squadra di D'Aversa si trova al penultimo posto in classifica.

Una posizione che il Liverpool non ha, visto il grande avvio di stagione. Considerando però solo il nuovo anno, la zona è quella rossa, della retrocessione.