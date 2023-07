Un gioiellino per il Monza: ecco Carboni dall'Inter

Il classe 2005, figlio d'arte, è forse il pezzo più pregiato della primavera nerazzurra: ora lo aspetta il Monza, squadra in cui potrà crescere.

Qualche settimana fa Beppe Marotta ha dato un consiglio che col segno di poi è risultato sibillino:

"Fossi in voi prenderei Valentin Carboni al fantacalcio".

Una frase che nascondeva la volontà dell'Inter di mandare a giocare il suo trequartista che nello scorso anno ha debuttato in Serie A, scendendo in campo per 5 volte.

Ora si sa qual è la squadra che probabilmente darà a Carboni un minutaggio maggiore di quello che può garantirgli l'Inter.

È il Monza di Raffaele Palladino, che dunque avrà a disposizione il classe 2005.

Ma chi è il nuovo acquisto dei biancorossi?

Figlio di Ezequiel, ex giocatore del Catania, Valentin Carboni è un trequartista che gioca bene anche come punta centrale. A soli 18 anni si è già fatto vedere per dinamismo e talento. Ha giocato nel 2021 con l'Under 17 italiana, prima di essere chiamato dall'U20 dell'Argentina.

Nel 2022 è stato inserito nella lista dei migliori 60 giocatori nati nel 2005 al mondo, stilata dal Guardian.