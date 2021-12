Djuricic è l'ultima idea dell'Inter: il serbo può arrivare al posto di Sanchez

L'Inter si guarda intorno a caccia di occasioni da cogliere al volo per giugno. Il club nerazzurro è alla ricerca di opportunità offerte dal mercato: una di queste è Filip Djuricic, centrocampista offensivo serbo in forza al Sassuolo. Il 29enne è in scadenza di contratto con i neroverdi emiliani il prossimo 30 giugno 2022 e non ha ancora rinnovato l'accordo.

Un calciatore duttile, in grado di poter giocare sia nel ruolo di seconda punta che di mezzala offensiva, oltre che da ala. Filip Djuricic è finito sotto la lente d'ingrandimento di Marotta e Ausilio, che valutano attentamente il profilo del serbo ex - tra le altre - Southampton, Benfica, Benevento e Sampdoria.

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', Djuricic potrebbe trasferirsi in nerazzurro a partire dalla prossima estate, quando scadrà il suo accordo col Sassuolo. Un'ipotesi che potrebbe diventare ancor più concreta nel caso in cui Alexis Sanchez dovesse fare le valigie e salutare Inzaghi e i compagni dopo tre stagioni.

Djuricic ha collezionato in questa stagione due goal e un assist in 9 presenze in Serie A con la maglia del Sassuolo. Il serbo è fermo ai box dallo scorso 23 ottobre a causa di problema muscolare alla coscia destra che lo tiene fuori dal rettangolo verde di gioco da oltre due mesi.

Il 29enne ha all'attivo 128 presenze in Serie A e ha collezionato esperienze in Bundesliga con il Mainz e Premier League con il Southampton. Djuricic ha disputato in carriera anche le coppe europee: il serbo vanta 3 presenze in Champions League con il Benfica e 8 in Europa League tra i lusitani, l'Anderlecht e l'Heereveen.

Dopo un lungo peregrinare, l'arrivo a Sassuolo ha rappresentato la svolta per la carriera di Djuricic. Il serbo è sbocciato definitivamente in Emilia e ora può rappresentare un'occasione per l'Inter, con i nerazzurri che lo hanno inserito nella lista dei possibili eredi di Sanchez.