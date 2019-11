Ultima chiamata per la Lazio in Europa League: con il Cluj è dentro o fuori

I biancocelesti hanno solo un risultato a disposizione per rimanere aggrappati alla qualificazione: gli uomini di Inzaghi devono battere il Cluj.

Il quinto turno di rischia di essere già fatale per gli uomini di Inzaghi: la , infatti, deve assolutamente vincere nella sfida dell'Olimpico' contro il Cluj per avere ancora qualche speranza di qualificarsi all'ultima giornata.

L'impresa a cui sono chiamati i biancocelesti è molto complicata: secondo fonti 'Opta', solo 6 squadre su 145 sono riuscite a qualificarsi avendo totalizzato 3 o meno punti nelle prime quattro giornate di Europa League. Per questo servirà la miglior versione possibile della Lazio per sperare di ottenere il pass per i sedicesimi.

Il primo step per poter sognare la qualificazione, però, è quello di battere i rumeni nella sfida di questa sera allo stadio 'Olimpico' di . Per i biancocelesti, però, non basterebbe neanche la vittoria se dovesse arrivare con un solo goal di scarto e con un risultato che va dal 3-2 in su. Questo perché anche se dovesse raggiungere il Cluj a 9 punti in classifica sarebbe eliminata in virtù degli scontri diretti.

È appesa ad un filo sottile, quindi, la qualificazione della Lazio. Simone Inzaghi allora lascerà a riposo molti titolari, preservandoli per il campionato, con la speranza che i biancocelesti con una squadra rimaneggiata riescano a tenere viva la possibilità di un passaggio del turno. In attacco si potrebbe vedere addirittura il giovane Adekanye visto che Caicedo è ancora alle prese con delle noie fisiche.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Correa.

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Susic, Burca, Boli, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Traorè, Omranì.