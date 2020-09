Ufficiale, Zoet allo Spezia: un nuovo portiere per la Serie A

Jeroen Zoet, già in campo in Champions League col PSV, sostituirà Scuffet tra i pali dello Spezia. Ha firmato un biennale con la neopromossa ligure.

Dopo Jacopo Sala, primo storico acquisto per la , lo alza il tiro. E si porta ufficialmente a casa un portiere che nelle scorse stagioni giocava addirittura in : Jeroen Zoet, estremo difensore olandese proveniente dal .

Un'operazione che lo Spezia stava portando avanti da qualche giorno e che è ora arrivata alla fumata bianca. Zoet sostituirà tra i pali dello Spezia Simone Scuffet, il portiere della promozione, tornato all' per fine prestito.

Quello di Zoet è un acquisto particolarmente prestigioso per lo Spezia. Il ventinovenne portiere di Veendam ha infatti giocato in Champions League da titolare nella stagione 2018/19, affrontando per due volte anche l' , e gli sfortunati preliminari della scorsa edizione, scendendo poi in campo anche in .

Nella seconda parte del 2019/20 il PSV lo ha prestato all'Utrecht, altra formazione di Eredivisie. Zoet è tornato ad Eindhoven poche settimane fa, senza riuscire però a ritrovare la fiducia dell'allenatore Roger Schmidt e della dirigenza. E così lo Spezia ha deciso di puntare su di lui per il dopo Scuffet.