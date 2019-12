Ufficiale, Weigl va al Benfica: addio al Borussia Dortmund

Nei giorni scorsi è stato accostato anche all' . Ma il destino di Julian Weigl, un po' a sorpresa, sarà in : il ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il per la cessione del centrocampista tedesco.

Borussia Dortmund and @SLBenfica have agreed to terms on the transfer of Julian Weigl.



We thank Julian for his dedication and wish him the best of luck in Portugal! pic.twitter.com/TS7E0WGUSR