Ufficiale, Vertonghen lascia il Tottenham: "Un giorno triste"

Otto stagioni non si dimenticano. Specialmente se sono state otto stagioni ad alto livello, spesso ai massimi livelli, spesso ai vertici inglesi e pure europei. Ma per Jan Vertonghen è arrivato il giorno più difficile: quello dell'addio al .

Lo hanno confermato tutti: prima il mancino belga attraverso i propri profili social e poi lo stesso club londinese. Giorno non casuale: la stagione del Tottenham si è infatti conclusa ieri e, contemporaneamente, è terminato anche il contratto di Vertonghen, inizialmente in scadenza il 30 giugno e poi prolungato per qualche altra settimana.

I compagni di squadra hanno regalato un quadro con le firme di tutta la rosa a Vertonghen, visibilmente emozionato. Così come è pieno di sentimento il messaggio postato su Twitter dall'ex :

Thank you for all the support over the years. You’ve been amazing. We had many unbelievable memories but for now, it’s goodbye. 💙#COYS pic.twitter.com/XrEjBaWb2C