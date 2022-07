I gialloblù mettono a segno un colpo in attacco andando a prendere l'ex centravanti del Venezia. Ai lagunari anche una percentuale sulla rivendita.

Non sarà forte quanto il suo omonimo Thierry, ma ha comunque dimostrato di poter giocare a buoni livelli in Serie A.

Parliamo di Thomas Henry, centravanti francese, appena acquistato dal Verona. A comunicare l'ufficialità dell'affare è lo stesso club scaligero con un post su Twitter.

L'affare si è concluso sulla base di 5 milioni di euro che il Verona girerà al Venezia. Inoltre, il club della Laguna otterrà il 40% dell'eventuale futura rivendita del calciatore.

La squadra di Cioffi fa così registrare un colpo in entrata davanti, con Simeone appetito da diverse squadre e che a questo punto potrebbe valutare una partenza.

Lo scorso anno, Henry ha totalizzato 33 partite in Serie A e 9 goal. Un bottino che comunque non è servito ad evitare al Venezia la retrocessione.

Prima di arrivare in Italia, l'attaccante ha giocato in Belgio con il Oud-Heverlee Leuven e in patria con il Nantes.