Ufficiale, Thiago Motta allenerà lo Spezia: contratto triennale

Obiettivo: dimenticare la poco fortunata avventura al Genoa. E "far divertire i tifosi", come dice lui stesso. Thiago Motta è il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina dello Spezia: tutto ufficiale, tutto confermato dal club ligure.

Contratto triennale per Thiago Motta, che torna ad allenare in Serie A (dove da giocatore ha indossato le maglie di Genoa e Inter) dopo un anno e mezzo circa. L'accordo era stato praticamente raggiunto già qualche giorno fa.

"Sono davvero felice di essere qui - sono le prime parole di Thiago Motta, come riporta il sito ufficiale dello Spezia - e orgoglioso della fiducia riposta nei miei confronti della famiglia Platek, dal Direttore Pecini e da tutto il Club. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi spezzini che si sono sempre contraddistinti per la loro passione. Voglio trasmettere le mie idee ai ragazzi, far divertire i nostri tifosi e dare ogni giorno il massimo per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati".