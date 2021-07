Ora è ufficiale: Socios è il nuovo sponsor dell'Inter

Ora è arrivata anche l'ufficialità: per l'Inter inizia una nuova era in termini di sponsor sulla divisa ufficiale. Dopo l'addio a Pirelli, ecco l'approdo di Socios sulla divisa nerazzurra.

Una vera e propria innovazione, non solo dal punto di vista del design e del nome. Socios è infatti una piattaforma digitale che lavora nel mondo delle criptovalute, in particolare promuovendo dei Fan Token, gettoni acquistabili dai tifosi.

Socios è già inserita nel mondo sportivo grazie a partnership con i più grandi club, Juventus e Milan compresi, e con diverse leghe come la UFC.

In un comunicato ufficiale i nerazzurri hanno accolto l'arrivo di Socios e rivelato ulteriori dettagli sulla partnership.

"L'Inter annuncia una nuova importante partnership con Chiliz $CHZ, il leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain per l'industria dello sport e dell'intrattenimento. Attraverso questa partnership, il club promuoverà sulla maglia gara il Fan Token $INTER, che sarà presto lanciato sul mercato.

Socios.com, il nuovo Global Main Jersey Partner dei nerazzurri, diventerà un luogo di incontro digitale per la fanbase mondiale dell'Inter, una partnership che riflette la volontà del club di creare un'esperienza sempre migliore per i propri tifosi.

I Fan Token $INTER daranno vita a nuove esperienze per i tifosi dell'Inter in tutto il mondo, permettendo loro di diventare parte di una vivace comunità digitale su Socios.com. Ci saranno innumerevoli opportunità di coinvolgimento su Socios.com per i possessori di $INTER Fan Token, compresa la possibilità di influenzare il club in una serie di importanti sondaggi, interattivi e divertenti che si terranno ogni stagione.

I fan saranno anche in grado di accedere a contenuti esclusivi relativi al Club, mettere alla prova le loro abilità e confrontarsi con altri fan di tutto il mondo in giochi, concorsi e quiz relativi all'Inter, gareggiando in classifiche globali per guadagnare premi ed esperienze VIP esclusive dal vivo e digitali. Il Fan Token $INTER sarà lanciato nel prossimo futuro".