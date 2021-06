Sergio Ramos lascia il Real Madrid: domani la conferenza stampa d'addio

Sergio Ramos lascia il Real Madrid: il club madrileno ha annunciato l'addio del capitano con una nota ufficiale.

Sergio Ramos lascia il Real Madrid . Il club spagnolo ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale l'addio del 35enne difensore e capitano:

"Il Real Madrid comunica che domani, giovedì 17 giugno, alle 12:30 avrà luogo un evento istituzionale per omaggiare e salutare il nostro capitano Sergio Ramos, alla presenza del nostro presidente Florentino Perez".

Arrivato nell'estate 2005 dal Siviglia per 27 milioni di euro, un record per un difensore di appena 19 anni, il difensore nato nel 1986 a Camas ha collezionato 101 gol e 40 assist in 671 presenze con la maglia dei ' Blancos '.

Il palmarès di Sergio Ramos parla chiaro: in carriera ha conquistato quattro Champions League , cinque Liga , due Copa del Rey , quattro Supercoppe di Spagna, quattro Mondiali per Club e tre Supercoppe Europee con la società di Madrid.

Sergio Ramos ha conquistato vari record con la maglia del Real Madrid: dalle 17 stagioni di fila in gol, primato per i difensori, alle reti in due finali di Champions League. Il 35enne detiene il record negativo di espulsioni con i ' Blancos ' in tutte le competizioni con 26 cartellini rossi.

Dopo 16 anni si chiude l'era Sergio Ramos : il difensore andaluso, che ha scritto la storia del club, è pronto a salutare il Real Madrid. La destinazione? Difficile dirlo, ma PSG e Manchester City sembrano essere in prima fila per portare in un nuovo campionato uno dei giocatori più importanti dell'ultimo decennio.

Non sono da escludere però neanche le destinazioni italiane (vedi Juventus), ed extra-europee come la MLS. Non al meglio per gli Europei e dunque non convocato da Luis Enrique, giugno 2021 è un mese a dir poco particolare per l'ex Siviglia. Una rivoluzione.