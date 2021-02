Ufficiale, Schone all'Heerenveen: torna a giocare in Eredivisie

Senza squadra dopo l'addio al Genoa, Lasse Schone riparte dall'Heerenveen: il club olandese ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in Eredivisie.

Niente Cagliari. E, in generale, addio all'Italia. Lo svincolato Lasse Schone trova una nuova squadra dopo l'addio al Genoa e riparte dall'Heerenveen, che ha annunciato ufficialmente il suo ritorno a parametro zero in Olanda.

Più che di un arrivo, in realtà, si deve parlare di un ritorno. In Eredivisie, ma anche all'Heerenveen. Schone aveva già indossato la maglia del club frisone da giovanissimo, dal 2002 al 2006, militando nel vivaio prima di affacciarsi al grande calcio. L'ex genoano non ha mai disputato una partita in prima squadra, trasferendosi al de Graafschap. E ora avrà l'opportunità di rimediare.

"Con le sue qualità e la sua esperienza, Lasse non potrà che migliorare la squadra - le parole del direttore sportivo dell'Heerenveen, Gerry Hamstra - È molto bello che un giocatore con il suo curriculum abbia scelto l'Heerenveen. È la grande opportunità in cui speravamo. Siamo molto felici del suo arrivo".

Su Schone era segnalato soprattutto il Cagliari, pronto a chiudere per il suo arrivo entro il 31 marzo, giorno ultimo per il mercato degli svincolati. Ma il danese ha deciso di rientrare in Olanda, dove si era messo in luce con la maglia dell'Ajax, raggiungendo pure una semifinale di Champions League nel 2019.