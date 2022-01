La Salernitana ingaggia un nuovo portiere: ufficiale l'arrivo di Sepe dal Parma

La Salernitana si rinforza, provando a rincorrere un difficile treno salvezza, e lo fa ricostruendo reparto dopo reparto: anche la porta.

Nella giornata di oggi il club granata ha annunciato l'ingaggio di Luigi Sepe, estremo difensore in arrivo dal Parma.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del portiere classe ’91 Luigi Sepe".

🇱🇻 Luigi Sepe è un nuovo giocatore della Salernitana

👉 https://t.co/SJCwRGH9bp#BenvenutoLuigi #macteanimo — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 24, 2022

Cresciuto nel Napoli, ha vestito anche le maglie di Empoli e Fiorentina, trasferendosi al Parma nel luglio del 2018, prima in prestito, poi a titolo definitivo.

In totale conta 140 presenze in Serie A, la maggior parte con la maglia dei ducali: in questa stagione non è mai sceso in campo, ma è pronto a rimettersi in gioco in massima serie.

La Salernitana lo ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto a seconda del verificarsi o meno di determinate condizioni.