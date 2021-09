Un italiano in Australia: Pucciarelli ricomincia dal Melbourne City, è ufficiale

L'ex giocatore di Empoli e Chievo Verona giocherà in Australia, al Melbourne City: è reduce da un'esperienza negli Emirati Arabi.

Lo scorso anno ha giocato negli Emirati Arabi, oggi cambia ancora continente: dopo l'Asia si trasferisce in Oceania, dando corpo alla definizione di "giramondo" che gli è stata attribuita. Manuel Pucciarelli non si ferma e, anzi, vola ancor più lontano dall'Italia. Giocherà in Australia.

Nelle scorse ore il Melbourne City ha comunicato l'ingaggio del giocatore ex Empoli, Pescara e Chievo Verona, svincolato da quest'estate, accogliendolo con una frase in italiano.

"𝘉𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢!".

𝘉𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢!



We're excited to announce the signing of Italian attacking midfielder Manuel Pucciarelli!#CmonCity | https://t.co/1OtQvVGMKM — Melbourne City FC (@MelbourneCity) September 19, 2021

Nella passata stagione, a gennaio, si era trasferito in prestito al Dibba Fujairah, dopo aver collezionato 2 presenze tra Coppa Italia e Serie B con il Chievo Verona: in totale, con i clivensi, 45 apparizioni e 5 reti in 4 anni.

Dopo aver esordito nel 2014 in Serie A con la maglia dell'Empoli, Pucciarelli si è piano piano ritagliato uno spazio interessante nel calcio italiano anche grazie al dinamismo offerto al gioco di Maurizio Sarri, che lo ha esaltato.

Oggi riparte dall'Australia, dal Melbourne City, campione in carica che lo scorso anno ha vinto con 2 sole lunghezze dal Sidney FC, squadra in cui ha militato, in passato, Alessandro Del Piero.