Pinamonti lascia l'Inter: è un nuovo giocatore del Sassuolo

Dopo settimane di voci e possibilità, alla fine Pinamonti si traferisce al Sassuolo: nuovo attaccante per Dionisi.

Andrea Pinamonti saluta l'Inter e si trasferisce al Sassuolo. Attraverso i canali ufficiali, i due club hanno annunciato il trasferimento dell'attaccante nato a Cles nel 1999.

"Pinamonti acquisito a titolo di prestito con obbligo di acquisto dall’Inter. L’attaccante ha sottoscritto un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 30 giugno 2027".

Pinamonti prenderà il posto di Gianluca Scamacca, passato nelle fila del West Ham. Le parti hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo per 20 milioni di euro, bonus compresi.

Dopo essersi sottoposto alle visite mediche nella giornata di giovedì, Pinamonti ha firmato il contratto che lo lega al Sassuolo.

Nella passata stagione, Pinamonti si è messo in luce con la maglia dell'Empoli realizzando 13 goal e 2 assist in 36 apparizioni in Serie A.

Ora per il 23enne la nuova sfida si chiama Sassuolo, il club che ha deciso di puntare fortemente su di lui e in cui potrebbe definitivamente consacrarsi.