Ufficiale, Pastore riparte dall'Elche: ha firmato per un anno

Pochi giorni dopo aver detto addio alla Roma, Javier Pastore trova già una nuova destinazione: giocherà nell'Elche, formazione della Liga.

Chiusa una non fortunatissima parentesi alla Roma, scandita da poche presenze e qualche problema fisico di troppo, Javier Pastore riparte dalla Liga.

Il centrocampista argentino, che era svincolato dallo scorso 30 agosto, da quando cioè il club giallorosso aveva annunciato la rescissione consensuale del contratto, si è legato per un anno all’Elche.

A comunicarlo è stato lo stesso club iberico.

Per Javier Pastore si tratta della prima avventura in Spagna. Nel corso della sua carriera infatti, ha vestito le maglie di Talleres e Huracan in Argentina, PSG in Francia e Palermo e Roma in Italia.

L’Elche, nei primi tre turni di Liga, ha raccolto tre punti in classifica, figli dei pareggi con Athletic Bilbao e Siviglia e della sconfitta con l’Atletico Madrid.