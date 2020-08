Ufficiale, Opoku saluta l'Udinese: torna in Francia all'Amiens

Il centrale ghanese classe 1997 rimarrà in Francia un altro anno, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Nicholas Opoku saluta l' e torna in prestito all'. È ufficiale il trasferimento del centrale ghanese classe 1997 in , nel club appena retrocesso in Ligue 2.

La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, che non sono state rese note, così come le cifre.

"Udinese Calcio comunica la cessione in prestito con obbligo di riscatto, al raggiungimento di determinate condizioni, del calciatore Nicholas Opoku all’Amiens Club Football. A Nicholas l’in bocca al lupo, da parte del Club, per la sua nuova esperienza".

Nicholas Opoku all'Amiens

Il difensore ghanese ritorna in Francia



Opoku aveva trascorso all'Amiens anche gli ultimi mesi da gennaio a marzo, prima dello stop definitivo del calcio in Francia. In ha collezionato 19 presenze.