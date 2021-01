Ufficiale, il nuovo allenatore del Chelsea è Tuchel

Thomas Tuchel torna in panchina dopo l'addio al PSG, il tecnico tedesco riparte dal Chelsea dove sostituisce Lampard.

Thomas Tuchel torna subito in panchina dopo l'addio al , il tecnico tedesco riparte dal dove sostituisce Lampard.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

L'ufficialità, attesa da giorni, è arrivata martedì sera con un comunicato pubblicato sul sito del Chelsea. Tuchel ha firmato fino al 30 giugno 2022 con opzione per la stagione successiva.

Prima del PSG, guidato fino alla finale di persa contro il , Tuchel ha allenato per sette stagioni in portando il in e conquistandosi la chiamata del .

A dare il benvenuto a Tuchel è stata Marina Granovskaja, braccio destro di Roman Abramovich.

"Siamo molto felici di assicurarci uno dei migliori allenatori d'Europa. C'è ancora molto da ottenere in questa stagione".

Il nuovo tecnico ha invece voluto ringraziare il suo predecessore Frank Lampard, bandiera del Chelsea.