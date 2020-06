Ufficiale, Nolito è un giocatore del Celta: addio al Siviglia

L'ex City Nolito chiuderà la stagione al Celta, che ha avuto il permesso di metterlo sotto contratto a causa del grave infortunio del portiere Sergio.

Ricomincia la e, in , ricomincia anche il mercato. Con un primo movimento piuttosto grosso: Nolito lascia ufficialmente il e fa ritorno a Vigo, al , dove aveva già vissuto le stagioni migliori della propria carriera.

Ad annunciare l'arrivo di Nolito è stato lo stesso club galiziano, che, come da prassi, ha precisato che la buona riuscita dell'operazione è condizionata dal superamento delle visite mediche.

"Il nuovo rinforzo per la parte finale della stagione non potrebbe suscitare maggiore speranza nel celtismo. Celta e Siviglia sono giunti a un accordo per l'arrivo immediato di Manuel Agudo 'Nolito' nella famiglia celeste, in attesa di superare il riconoscimento medico e degli ultimi dettagli contrattuali".

OFICIAL 🚨 El RC Celta cierra el ansiado regreso de Nolito. Se incorporará de manera inmediata, a falta de pruebas médicas y detalles contractuales. ¡Bienvenido a tu casa!



📝 https://t.co/uHnXhGizMZ#CandoHaiPaixón #NolitoVolveaCasa pic.twitter.com/yXZGG11uGR — RC Celta 💙 #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 18, 2020

Il contratto di Nolito con il Siviglia sarebbe scaduto il 30 giugno, tra 12 giorni, ma il Celta ha chiesto e ottenuto di avere il giocatore sin da subito: questo a causa del grave infortunio a un ginocchio che ha appena colpito il portiere di riserva Sergio e che, secondo le leggi spagnole, consente a un club di tornare sul mercato per sopperire a una simile emergenza.

Nolito, come detto, nel Celta aveva già giocato. Tre stagioni, per la precisione: dal 2013/14 al 2015/16. 14, 13 e 12 goal realizzati rispettivamente, con tanto di convocazione per gli Europei del 2016 e di trasferimento al . Dopo gli anni complicati di Siviglia, ora torna a casa.