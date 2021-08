Il Milan ufficializza l'acquisto di Adli: resterà al Bordeaux in prestito

Il Milan ha depositato il contatto del centrocampista classe 2000 Yacine Adli: resterà in prestito al Bordeaux per un'altra stagione.

Yacine Adli è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha depositato in Lega il contatto del centrocampista 21enne dal Bordeaux. Le parti hanno raggiunto l'accordo sulla base di 8 milioni di euro di parte fissa e 2 di bonus.

Adli è arrivato ieri a Milano intorno alle 15.40 e si è sottoposto alle visite mediche di rito, prima di raggiungere Casa Milan in via Aldo Rossi per siglare il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al club rossonero.

Adli resterà a Bordeaux per un'altra stagione. Un'opportunità per il centrocampista per giocare con maggiore continuità e completare il processo di crescita, prima di trasferirsi a Milanello a partire dalla prossima estate.