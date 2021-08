Il Milan annuncia l'arrivo di Pietro Pellegri dal Monaco: l'attaccante classe 2001 si trasferisce in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il Milan si assicura l'attaccante per il presente e per il futuro. Il Monaco ha annunciato, attraverso un comunicato apparso sul sito, la cessione ai rossoneri di Pietro Pellegri, attaccante italiano classe 2001.

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Pietro Pellegri da AS Monaco FC. Il calciatore indosserà la maglia numero 64".

L'ex Genoa torna in Italia dopo tre anni e mezzo, in cui ha collezionato 23 presenze e 2 goal: il Milan e il Monaco hanno raggiunto l'accordo sulla base del prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a sei milioni, più un milione di bonus in base a obiettivi e gol più una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Un diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Arrivato a Milano nella serata di lunedì, Pellegri ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva martedì, prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero.

Pellegri va a completare il roster di centravanti a disposizione di Stefano Pioli, che oltre al classe 2001 può contare anche su Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, arrivato in estate dal Chelsea.