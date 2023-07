Ufficiale, Medel al Vasco da Gama: l'ex bolognese arriva a costo zero

Libero sul mercato dopo l'addio al Bologna, Gary Medel lascia l'Italia e l'Europa: ha firmato col Vasco fino al dicembre del 2024.

Gary Medel lascia l'Italia e l'Europa e se ne va a giocare in Brasile: l'ex centrocampista del Bologna, completamente libero da qualsiasi vincolo contrattuale da una decina di giorni, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Vasco da Gama.

Medel, 34 anni, ha firmato a parametro zero con il club di Rio de Janeiro per un anno e mezzo: il suo contratto scadrà nel dicembre del 2024, al termine della stagione brasiliana e sudamericana.

L'addio al Bologna, come detto, si era già consumato all'inizio del mese per fine contratto. Medel aveva lasciato dopo quattro stagioni i rossoblù, che lo avevano preso nell'estate del 2019 dal Besiktas, riportandolo in Italia dopo l'esperienza all'Inter.

Con la propria esperienza e la propria ferocia agonistica, Medel proverà ad aiutare il Vasco a risalire la china di un tremendo inizio di Brasileirão: i Cruzmaltinos sono infatti ultimi in classifica dopo 14 giornate, con appena un paio di vittorie e 9 punti racimolati.