Ufficiale, Maxi Olivera lascia la Fiorentina: va allo Juarez

La Fiorentina cede a mercato italiano chiuso: i viola hanno prestato Maxi Olivera ai messicani dello Juarez fino alla fine del 2021.

Tornato alla a gennaio dopo il prestito ai paraguaiani dell'Olimpia Asuncion, Maxi Olivera lascia nuovamente i viola: da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore dei messicani dello Juarez, come annunciato dal club gigliato sul proprio sito.

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo sino al 31 dicembre 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maximiliano Martin Olivera al FC Juarez".

Un'operazione che, dunque, viene concretizzata a mercato italiano chiuso. Quello messicano, invece, è aperto e dunque può accogliere nuovi giocatori. Lo Juarez milita in Primera Division e, dopo 4 giornate, ha già raccolto 7 punti.

🌐💻📲 | ¡Bravos cierra plantel con refuerzo de la Fiorentina de ! 🇮🇹



¡Llegó nuestro último refuerzo, el lateral uruguayo Maximiliano Olivera! Conoce todos los detalles en el siguiente enlace:



👉 https://t.co/YQeHHILHNp#JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/HZYC1ZW98k — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 5, 2020

Per quanto riguarda Olivera, che lascia dunque la Fiorentina in prestito biennale, la sua unica presenza italiana in questa stagione risale allo scorso 25 gennaio: Iachini lo ha inserito nel finale della gara pareggiata per 0-0 al Franchi contro il .