Un giovane rinforzo per la difesa del Cagliari: ufficiale l'arrivo di Lovato

L'emergenza in difesa del Cagliari nelle ultime settimane ha portato a pensare a un intervento importante del club rossoblù nel mercato di riparazione: iniziato quest'ultimo, da pochi giorni, è stato ufficializzato il primo colpo.

Nella giornata di oggi il Cagliari ha concretizzato l'arrivo, già a lungo vociferato, di Matteo Lovato dall'Atalanta.

"Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22".

Il difensore classe 2000, arrivato alla Dea lo scorso luglio dal Verona, ha disputato fin qui 7 gare tra Serie A e Champions League, disputando metà tempo a Old Trafford contro il Manchester United.

In campionato anche 2 partite da titolare contro Udinese e Sampdoria con la maglia dell'Atalanta: già stabilmente nell'Italia Under 21 di Nicolato, Lovato si trasferisce in Sardegna in prestito fino al termine della stagione.